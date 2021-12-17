Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм

Генассамблея ООН 130 голосами приняла резолюцию, осуждающую нацизм, неонацизм и все формы расизма, соавтором которой является Россия.

Таблица голосования

Против проголосовали две страны — США и Украина, ещё 49 стран-союзников Соединённых Штатов, воздержались.

Об этом сообщило в четверг постоянное представительство России при ООН.

Как уточняют российские дипломаты, "резолюция выражает озабоченность по поводу любых форм прославления нацизма, включая установку памятников и проведение публичных парадов в честь Ваффен СС — боевых подразделений вооруженных сил нацистской Германии — или объявление их национально-освободительными движениями, среди прочего".

К слову, напомним, голосование в ООН совпало с проведением в Киеве Еврейского форума, председательствует на котором президент Владимир Зеленский. Основная тема мероприятия — борьба с неонацизмом, антисемитизмом и ксенофобией во всех её проявлениях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.