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Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм

Политика

Генассамблея ООН 130 голосами приняла резолюцию, осуждающую нацизм, неонацизм и все формы расизма, соавтором которой является Россия.

таблица голосования
Таблица голосования

Против проголосовали две страны — США и Украина, ещё 49 стран-союзников Соединённых Штатов, воздержались.

Об этом сообщило в четверг постоянное представительство России при ООН.

Как уточняют российские дипломаты, "резолюция выражает озабоченность по поводу любых форм прославления нацизма, включая установку памятников и проведение публичных парадов в честь Ваффен СС — боевых подразделений вооруженных сил нацистской Германии — или объявление их национально-освободительными движениями, среди прочего".

К слову, напомним, голосование в ООН совпало с проведением в Киеве Еврейского форума, председательствует на котором президент Владимир Зеленский. Основная тема мероприятия — борьба с неонацизмом, антисемитизмом и ксенофобией во всех её проявлениях.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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