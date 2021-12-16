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Эксперт Денисов оценил слова Зеленского о нежелании воевать с Россией

Политика

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологий Денис Денисов прокомментировал Pravda.Ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хотел бы военного противостояния с Россией из-за вероятности большого числа жертв.

Эксперт Денисов оценил слова Зеленского о нежелании воевать с Россией

"Вряд ли вы найдете какого-то другого президента или главу государства, кто бы мог сказать, что он выступает за военное разрешение конфликта, допустим, с Российской Федерацией. Это было бы крайне удивительно", — сказал Денисов.

Несмотря на слова Зеленского о мире и необходимости дипломатического разрешения конфликтов, ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, отметил собеседник издания.

"Конечно, он и дальше будет говорить только это, несмотря ни на какие обстоятельства, которые происходят в рамках российско-украинских отношений. Он точно так же говорит постоянно о необходимости мира на Донбассе. Но от этого меньше обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не получается", — заявил Денисов.

По его словам, Зеленский — человек, у которого слова расходятся с действиями.

"Риторика — это одно, а действия — это совершенно другое. Я затрудняюсь прокомментировать такие вещи. Тем более от человека, который известен своими популистскими заявлениями и является очень наглядным примером результата массовой культуры, когда человек особо не отвечает за свои слова", — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв. Он отметил, что верит в дипломатическое решение разногласий между Москвой и Киевом.

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Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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