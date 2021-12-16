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Экс-депутат Рады Олейник оценил статью о сценариях "нападения" РФ на Украину

Политика

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник прокомментировал Pravda.Ru статью интернет-портала 19fortyfive о трёх возможных сценариях "нападения" России на Украину.

Экс-депутат Рады Олейник оценил статью о сценариях "нападения" РФ на Украину

"Если это фантаст, то это одно дело. Почему только три? Можно и 30 придумать. Не думаю, что эти люди имеют какой-то источник в Генштабе РФ. Потому что тогда, зная такие планы, о них не сообщают. Но не думаю, что идёт утечка какой-то информации", — сказал Олейник.

Он напомнил, что когда президент РФ Владимир Путин презентовал гиперзвуковую ракету, то для всех это стало неожиданностью.

"Когда Путин презентовал во время своего отчёта наличие гиперзвуковых средств вооружения в России, никто даже об этом намедни не говорил. Россия может не только создавать хорошие средства военной техники, но и умеет хранить секреты", — отметил собеседник издания.

По словам бывшего депутата Верховной Рады, Россия не допускает утечек, поэтому Запад придумывает сценарии о "нападении РФ на Украину".

"Россия не допускает утечек, поэтому они и пишут для того, чтобы накачивать саму историю. Разница встречи между Путиным и Си Цзиньпином и Путиным и Байденом состоит в том, что там соглашения, договоры — это взаимовыгодные контракты и так далее. А американцы всегда рассматривали переговоры как сделку, где надо что-то пообещать и не выполнить, где надо блефануть. В плане блефа они и накачивают ситуацию: Россия нападёт, вот такие сценарии", — заявил Олейник.

Он отметил, что подобные сценарии прорабатываются, чтобы подготовить общественное мнение.

"Накачивают для того, чтобы подготовить общественное мнение, сказать, что "мы предупреждали". В Грузии, если бы не зафиксировали применение Саакашвили ракетных установок против мирного населения, то сказали бы, что Россия напала. Так и тут. Накачивают историю, чтобы пропустить провокацию и сказать, что вы же три сценария отрабатывали", — добавил Олейник.

Ранее интернет-портал "19fortyfive" опубликовал статью колумниста Себастьяна Роблина, который перечислил три возможных сценария "нападения" России на Украину.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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