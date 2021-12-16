Бывшая мэр Якутска Авксентьева проголосовала против закона о QR-кодах

Бывший мэр Якутска, замруководителя фракции партии "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева призналась, что проголосовала против закона о QR-кодах в общественных местах.

"Сегодня на пленарном заседании я проголосовала против закона о QR-кодах. Сразу отмечу — я сама недавно прошла ревакцинацию, привита вся моя семья. Но я выступаю против QR-кодов, потому что связь их введения с сохранением здоровья людей и противодействием распространению вируса неочевидна", — написала депутат в своём Telegram-канале.

По её словам, бессмысленно разделять людей на вакцинированных и невакцинированных, поскольку обе эти категории могут распространять коронавирус. Она подчеркнула, что даже во время пандемии необходимо соблюдать права и свободы человека. Авксентьева напомнила, что работала мэром Якутска и знает, как региональные чиновники, стремящиеся выслужиться, исполняют такие нормы на местах.

"Опросы показывают, две трети россиян против введения QR-кодов. Своим голосом я доношу мнение общества, которое почему-то никак не хотят услышать", — добавила зампред фракции "Новые люди".

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Законодательную инициативу поддержали 333 депутата, против неё проголосовали 83 парламентария, один воздержался.

Теперь граждане РФ не смогут без QR-кода попасть в места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и торговли. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

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