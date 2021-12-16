В Госдуме рассказали о "потасовке" между единороссами и коммунистами

Член Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов сообщил об острой реакции единороссов на приклеенный в парламенте плакат против введения QR-кодов в общественных местах. По словам депутата, члены "Единой России" пытались забрать и уничтожить бумагу.

Так между парламентариями от КПРФ и "Единой России" "завязалась потасовка", сказал Парфёнов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть помещение депутата, который приклеил плакат. Также спикер распорядился проанализировать случившееся комиссии по регламенту.

Плакат разместили Сергей Обухов, Валерий Рашкин и сам Парфёнов. По словам парламентария, правила позволяют выражать позицию таким образом.

"Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться её (растяжку — Прим. ред.) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятствовали. Вот завязалась такая потасовка", — объяснил Парфёнов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее российские депутаты приняли законопроект о QR-кодах в первом чтении. Инициативу одобрили 333 парламентария, высказались о ней негативно 83 человека, а один член Госдумы отказался голосовать.

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