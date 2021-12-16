Политолог Мартынов оценил законопроект о развитии местного самоуправления

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов оценил для Pravda.Ru законопроект о развитии местного самоуправления, который устанавливает единый пятилетний срок полномочий для должностных лиц местного самоуправления в России.

"Принят базовый закон "О публичной власти". Теперь в соответствие с ним приводятся все остальные законы и подзаконные акты, которые прямо вытекают из этих положений, из этих принципов", — отметил Мартынов.

Теперь власть распространяет этот принцип на уровне местного самоуправления, сказал собеседник издания.

"То есть если там определены с двумя пятилетними сроками полномочия, причём они определены там интересно: с одной стороны максимально пять лет, но на усмотрение регионального парламента, то есть не больше пяти лет один срок и всего их может быть два. Соответственно, почему на следующую ступень ниже, я имею в виду в пирамиде публичной власти, не распространить такой принцип? Это было бы логично. Это соответствие правовой логики, которая заложена в базовый закон", — заявил Мартынов.

Ранее главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект об общих принципах организации местного самоуправления, который подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

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