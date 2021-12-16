Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Законодательную инициативу поддержали 333 депутата, против неё проголосовали 83 парламентария, один воздержался.

На основании принятого документа будут внесены изменения в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Новый законопроект обязывает граждан предоставлять документ, подтверждающий проведение вакцинации против COVID-19, при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и торговли. Также гражданин может предоставить документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки от коронавируса или о перенесённом заболевании.

До 1 февраля следующего года граждане смогут посещать общественные места, предоставляя результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ранее партия "Единая Россия" одобрила законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. Большинство регионов поддержали инициативу. В Северной Осетии, Челябинской и Астраханской областях возникли скандалы. В последнем регионе члены общественной палаты раскритиковали закон, так как он, по их мнению, вызывает коррупцию и противоречит Конституции.

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