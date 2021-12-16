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Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

Политика

Бывший премьер Украины, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила сыграть на барабанах после заседания Рады.

Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

Соответствующая видеозапись появилась на личной странице политика в Facebook.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!" — подчеркнула Тимошенко.

На видео экс-премьер Украины исполняет композицию в том же образе, в котором была в среду на заседании Рады (белый жакет и юбка длины "миди"). В комментариях многие пользователи похвалили Тимошенко за выступление.

"Молодец! Так держать и не сдаваться", — написала подписчица.

Однако некоторые жители Украины раскритиковали политика, уточнив, что ей нужно заниматься совершенно другими делами.

"А мне по барабану, главное, чтобы войны не было", — отметил ещё один комментатор.

Ранее Тимошенко появилась в Раде в костюме, инкрустированном камнями. Украинцы высмеяли такой "королевский образ" в соцсетях.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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