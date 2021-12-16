Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

Бывший премьер Украины, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила сыграть на барабанах после заседания Рады.

Соответствующая видеозапись появилась на личной странице политика в Facebook.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!" — подчеркнула Тимошенко.

На видео экс-премьер Украины исполняет композицию в том же образе, в котором была в среду на заседании Рады (белый жакет и юбка длины "миди"). В комментариях многие пользователи похвалили Тимошенко за выступление.

"Молодец! Так держать и не сдаваться", — написала подписчица.

Однако некоторые жители Украины раскритиковали политика, уточнив, что ей нужно заниматься совершенно другими делами.

"А мне по барабану, главное, чтобы войны не было", — отметил ещё один комментатор.

Ранее Тимошенко появилась в Раде в костюме, инкрустированном камнями. Украинцы высмеяли такой "королевский образ" в соцсетях.

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