Законопроект на рассмотрение Госдумы направил комитет по госстроительству и законодательству ведомства. Как уточнили в пресс-службе, "общая структура органов местного самоуправления при этом остаётся неизменной".
По словам депутата, главы комитета Павла Крашенинникова, законопроект позволит чётко разграничить полномочия и ликвидировать путаницу с распределением обязанностей между субъектом РФ и муниципалитетом.
"Внесённый законопроект посвящён организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране", — цитирует главу комитета ТАСС.
Сама структура на местах не изменится, пояснили в комитете. Однако ответственность за решения глав субъектов муниципалитетов ужесточат.
"Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ", — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что срок избрания руководителей по той или иной позиции местного самоуправления определяется в пять лет.
"Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальные выборы", — резюмировали в пресс-службе комитета.
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