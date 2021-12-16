Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Корреспондент британского издания Spiked Тим Блэк заявил, что Запад "построил мир", где миролюбивым странам противопоставлена "разрушительная" Россия.

По его словам, у такого подхода есть преимущество — скрыть дестабилизирующие действия Североатлантического альянса.

В своём материале журналист попытался разобраться, почему в последнее время ведущие западные СМИ называют РФ "агрессором". Как отметил Блэк, страну обвиняют в постоянном вмешательстве в выборы, военные действия, украинский кризис, потому что "это просто Россия".

Он подчеркнул: многие сообщения Запада не соответствуют реальному положению дел. По мнению журналиста, свои "делишки проворачивает" НАТО, а не РФ.

"Чтобы разрешить конфликтную ситуацию на Украине, Западу предстоит признать роль в этом кризисе", — написал Блэк.

Автор напомнил, что Североатлантический альянс постоянно проводит тренировки в Чёрном море, расширяется до границ России. Он убеждён: все действия, предпринимаемые Москвой, являются нормальной реакцией на активность НАТО, поэтому Россия — "не агент хаоса".

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