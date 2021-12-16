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Финский политолог: НАТО находится в глубоком кризисе, альянс нужно ликвидировать

Политика

По словам финского политолога Йохана Бекмана, сегодня НАТО является "террористической организацией", которую нужно немедленно ликвидировать.

Финский политолог: НАТО находится в глубоком кризисе, альянс нужно ликвидировать

Он посоветовал создать вместо Североатлантического альянса новую альтернативную структуру и включить в её состав Китая.

Эксперт убеждён: НАТО находится в глубоком кризисе, а в руководстве этого блока "вообще нет толковых людей".

"Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия "готовит некие гибридные операции". Это уже паранойя, достигшая новых масштабов", — сказал Бекман в интервью изданию "Украина.ру".

Он также добавил, что альянс может предпринять различные провокации и нападения. Как подчеркнул политолог, если НАТО попытается вернуть Крым Украине, а затем включить страну в состав организации, это будет "полным сумасшествием".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Крым стал частью РФ после референдума. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ему "болезненными мерами".

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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