Захарова высказалась о новой антироссийской коалиции США и Германии

Не успев стать официально назначенным послом США в Германии, 71-летняя протеже американского президента Эми Гаттмэн сделала попытку то ли самоутвердиться, то ли продемонстрировать соответствие желаемому посту.

Экс — председатель комиссии по изучению "биоэтических вопросов" при Бараке Обаме, сейчас возглавляющая Университет Пенсильвании Гаттмэн заявила, что США "рассматривают свои отношения с Германией сквозь призму противодействия России и Китаю".

Но столь грозное "откровение" кандидата в послы, вопреки ожиданиям, Москву не напугало:

"Девочки рассказали, против кого дружат", — объяснила Мария Захарова.

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