В Госдуме опять предлагают изменить Конституцию

В Госдуме опять предлагают изменить Конституцию. Правда, поправки на этот раз не такие масштабные, как те, что были приняты в прошлом году.

На этот раз с инициативой внести изменения в Основной закон Российской Федерации выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он предложил закрепить в Конституции право граждан России на бесплатное высшее образование.

"Высшее образование нужно сделать бесплатным и общедоступным. Эту норму мы предлагаем закрепить в Конституции, полностью изменив государственный подход в этой системе. Нужно перестать воспринимать образование как услугу, за которую можно брать деньги. Школы и особенно вузы должны заниматься своей главной функцией — передачей знаний, а не выступать в роли феодальных вотчин, приносящих доход", — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что по данным исследования Высшей школы экономики, более трети российских семей не готовы оплачивать высшее образование своим детям из-за нехватки денег. Но большинство родителей хочет, чтобы их дети получили высшее образование. Сергей Миронов отметил, что высшее образование становится доступным только для финансово состоятельных людей.

Согласно исследованию, на которое ссылается Сергей Миронов, для родителей проблемой является не только необходимость платить за обучение, но и затраты на содержание ребёнка во время обучения. При этом для выходцев из небольших населённых пунктов финансовый барьер по дороге в университет становится "практически непреодолимым". То есть можно сделать образование бесплатным, но это не решает проблему, откуда жителям небольших населённых пунктов взять деньги на проживание в крупных городах, тем более в столице.

Между тем, коллеги Сергея Миронова по Госдуме "особых проблем" при поступлении в вузы не видят. Например, "Ведомости" приводят мнение депутата Михаила Кузьмина. По его словам, доступность высшего образования сейчас составляет 80%, именно столько детей после школы идут в вузы. А помимо бюджетных мест, предусмотрены различные льготы и квоты, подчеркнул Кузьмин.

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