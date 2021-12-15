Депутат Рашкин обжаловал решение суда запретить ему покидать жильё

Константин Лазарев, адвокат члена Государственной думы России от КПРФ Валерия Рашкина, сообщил, что подал жалобу и попросил суд изменить меры пресечения. Правоохранители запретили депутату разговаривать по телефону и выходить из квартиры.

В жалобе написали, что депутат весь период следствия находился в Москве. Ещё он вовремя посетил правоохранительные органы, где его допросили. Таким образом защита Рашкина подчеркнула, что обвиняемый не собирается убегать от правосудия.

"Ни следствие в своём ходатайстве, ни суд не привели аргументы, на основании которых они посчитали, что Рашкин может уничтожить доказательства по уголовному делу. Суд не обосновал, чем такая возможность может быть объяснена", — написали в документе, текст которого приводит ТАСС.

Лазарев заявил, что парламентарий хочет сотрудничать с правоохранителями. Ему нужен телефон и другие средства связи, чтобы отвечать на запросы граждан, отметили в жалобе.

Ранее Станислав Садальский оценил ограничения, которые наложили на Рашкина по уголовному делу. Его завели по факту убийства лося.

"Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину выходить из дома с ружьём и стрелять по кошкам и собакам с 23 часов до 7 утра … Теперь ночью по улице можно ходить спокойно…" — пошутил артист в Instagram.

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