The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ

Журналист американского издания The Hill Пол Грегори заявил, что "светофорная" коалиция, пришедшая к власти в ФРГ, спасла Украину от "агрессии" со стороны РФ, так как новое правительство выступило против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Автор материала напомнил: ранее Ангела Меркель способствовала строительству и регистрации трубопровода, однако после назначения лидера "Зелёных" Анналены Бербок на должность руководителя МИД ситуация изменилась.

По словам Грегори, политик заявила, что "Северный поток-2" не может быть запущен, ведь его подводные структуры не соответствуют европейскому закону об энергетике.

Журналист убеждён: новый канцлер Германии Олаф Шольц "застал Владимира Путина врасплох" и спас Киев от "готовящегося вторжения" РФ. В публикации сказано, что теперь президенту России придётся делать выбор: нападать на Украину или решать проблемы, связанные с "Северным потоком-2".

Грегори считает, что Кремль будет оказывать давление на ФРГ, повышая стоимость голубого топлива. Сейчас невозможно предположить, как на это отреагирует новое правительство Германии, заключил автор.

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