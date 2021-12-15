The Washington Times: "антиолигархическая политика" Зеленского привела к хаосу

В американской газете The Washington Times появилась статья, в которой сообщается, что украинский лидер Владимир Зеленский ведёт противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым.

По информации издания, в рамках своей "антиолигархической политики" президент закрывает глаза на "покровителей и спонсоров". Речь идёт в том числе и о Игоре Коломойском, который, по мнению американских журналистов, виноват в кризисной ситуации на Украине.

В статье также сказано, что Зеленский использует неудачный момент, принимая ограничения для некоторых олигархов, так как своими действиям он "ввёл в хаос" экономику государства.

The Washington Times приводит пример различного отношения президента Украины к бизнесменам. Так, недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся отрасли марганцевых руд, находящейся в ведении Коломойского. Однако налог на добычу железной руды (сферу контролирует Ахметов) вырос.

В публикации подчёркивается: если бы не закупки угля, осуществляемые компанией Ахметова, в стране бы уже произошёл энергетический кризис.

По словам журналистов из США, Зеленский может привести Украину к региональному кризису, для решения которого потребуется вмешательство американских и европейских политиков.

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