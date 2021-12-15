Цеков: Тимошенко стоит подумать о своём вкладе в развал Украины

В том, что сегодня Украина — одна из самых отсталых стран Европы, немалая доля вины Юлии Тимошенко.

Так считает Сергей Цеков, член российского Совфеда от Крыма.

В интервью NEWS.ru он пояснил, что лидер партии "Батькивщина", которая недавно сетовала о "непосильной инфляции на Украине" сама была активной участницей и отчасти идеологом украинского пути к независимости, на котором разрушались все связи с Россией.

"В результате искусственно запущенных, в том числе и самой Тимошенко, процессов, — говорит Цеков, — одна из самых процветавших советских республик стала самым отсталым государством Европы".

Сенатор подчеркнул, что поправить ситуацию пока ещё можно. Но способ только один: восстановление всех связей с Москвой.

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