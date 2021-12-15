МИД: заявления США об отправке военных в Европу подгревают антироссийские фобии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отреагировал на заявления Белого дома о готовящейся отправке американских военных в Восточную Европу.

По его словам, такие высказывания нужны для того, чтобы убедить мир в "агрессивных" планах РФ. Он напомнил, что ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки проинформировала: в случае обострения ситуации вокруг Украины американские военнослужащие могут быть направлены в Восточную Европу, передаёт РИА Новости.

"Слова представителя Белого дома прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми"", — сказал Рябков.

В ходе дистанционных переговоров с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина всё ещё отказывается выполнять "минские соглашения". Кроме того, он убеждён: НАТО сознательно наращивает свой военный потенциал у границ России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.