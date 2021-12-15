Экс-глава офиса президента Украины: "Зеленский должен мне денег"

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что действующий глава государства должен ему деньги.

Такое заявление политик сделал во время программы "В гостях у Гордона". При этом Богдан отказался называть точную сумму, которую ему задолжал Владимир Зеленский.

"Должен. Не отдал", — сказал экс-глава офиса президента Украины.

Зеленский уволил Богдана с должности в феврале прошлого года. При этом бывший чиновник убеждён: его отставку инспирировал олигарх Игорь Коломойский.

Ранее Богдан обвинял президента Украины в том, что тот пытался взломать его канал в Telegram с помощью руководителя Службы безопасности страны Ивана Баканова.

Кроме того, бывший глава офиса президента неоднократно подчёркивал: именно Зеленский виноват в ухудшении украинско-российских отношений. Он считает, что раньше в РФ была симпатия к руководителю Украины, однако своим "наглым поведением" глава страны всё испортил.

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