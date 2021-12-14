Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин обсудил с финским коллегой Саули Ниинисте ситуацию на Украине и двусторонние отношения между РФ и Финляндией.

Президент Финляндии выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на Украине и подчеркнул, что необходимо искать дипломатическое решение напряжённости на российско-украинской границе.

Днём ранее Ниинисте поговорил о ситуации на Украине с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Финляндии порекомендовал странам Запада уважительно относиться к России и не игнорировать её интересы. Он отметил, что из-за отсутствия "баланса страха" текущая политическая ситуация в мире "пошатнулась". По мнению Ниинисте, в 1970-х годах можно было найти золотую середину и договориться, а сейчас остался только страх.

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