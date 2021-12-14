"Где я?": Байден потерялся в Канзас-Сити и не смог выговорить имя чиновника

Пользователи соцсетей снова активно обсуждают странное поведение американского лидера Джо Байдена, который потерялся во время деловой встречи в Канзас-Сити, а также не смог произнести имя местного чиновника.

Как сообщила журналистка Андреа Кэтрин в своём Twitter-аккаунте, Байден пришёл в штаб-квартиру службы муниципального транспорта Канзас-Сити вместе со слепым участником мероприятия.

"Кажется, слепой человек ведёт Байдена. Боже мой", — отметила она.

Позже президент США растерянно спросил: "Где я?", хотя фразу ещё можно перевести как "Куда мне встать?". В любом случае Байден уже не в первый раз потерялся в пространстве и не смог самостоятельно найти нужное место.

Также в Канзас-Сити американский лидер неправильно произнёс имя мэра Куинтона Лукаса. Комментаторы порекомендовали ему взять небольшой отпуск.

"Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — написал один из пользователей.

Ранее Байден не смог выговорить фамилию главы РФ. Он заговорился и произнёс что-то похожее на "президент Клутин".

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