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Совбез России дал оценку "Саммиту за демократию": Америка цепляется за призрак

Политика

Амбициозная цель Вашингтона — распространить демократию во всём мире подрывается провалом "демократических ценностей" внутри страны.

Совбез России дал оценку "Саммиту за демократию": Америка цепляется за призрак

Так прокомментировал в интервью "Российской газете" состоявшийся по инициативе Джо Байдена "Саммит за демократию" Юрий Аверьянов, замсекретаря Совбеза России.

Аверьянов подчеркнул, что "американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что её глобальное доминирование — бесспорно, и что весь мир готов следовать за Вашингтоном и только за ним.”

"В России есть поговорка, что те, кто не может что-то сделать сам, вместо этого учат других. Это то, что делают Соединённые Штаты: они не смогли построить демократию у себя дома, но очень стремятся сделать это в других странах”, — констатировал российский чиновник.

По его словам, лидеры США могут только играть в идеологические игры в попытке убедить себя и других в том, что США по-прежнему являются примером демократии и имеют моральное право решать, какие страны подходят под этот пример … а какие вообще нельзя назвать демократическими.

Напомним, на прошлой неделе состоялся виртуальный "Саммит за демократию", организованный Вашингтоном. Представители 110 стран были приглашены на встречу в режиме видеоконференции. Россия, Китай и Турция в списке гостей не значились.

А вот экс-советские республики — Молдавия, Грузия, Армения и Украина — получили приглашения, как и несколько стран, которые международные наблюдатели считают недемократическими, например, Ангола, ДР Конго и Ирак.

Аверьянов в оценке не одинок

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала саммит, заявив, что его единственной целью было создание новой группы, которая будет отстаивать интересы "американского режима " за рубежом.

По её словам, "Соединённые Штаты демонтируют систему международных отношений, которая основана на международном праве и центральной роли ООН, ради создания собственной зоны комфорта, в которой они намерены единолично доминировать”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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