В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах

Секретарь Московского регионального отделения партии "Новые люди" Ярослав Самылин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законодательную инициативу о введении QR-кодов.

"Я, скорее, поделюсь своим мнением. В принципе, и партия, и отдельные представители, в частности, Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева высказывались уже против и делали акцент на том, что если этот закон и вводить, то его нужно доводить до ума. В нём сейчас виден ряд недоделок, можно сказать", — заявил политик.

Также он добавил, что ряд региональных парламентов уже проголосовали против данной инициативы. Члены фракции Госдумы, по словам главы Московского штаба "Новых людей", обсуждают законопроект. Пока в партии его не поддерживают, заключил политик.

"Мы понимаем, что если закон будет распространяться на транспорт, это, скорее всего, приведёт и к ущербу для вакцинированных уже людей, потому что, например, авиаперевозчики будут вынуждены повышать цены на перелёты", — объяснил Самылин.

Ранее против инициативы о введении системы QR-кодов выступили такие партии, как:

КПРФ;

ЛДПР;

"Справедливая Россия".

В "Единой России" поддержали законопроект. Однако парламентарии отметили, что его необходимо дорабатывать с учётом особенностей регионов. Важно не забывать о различиях в погодных условиях и доступности транспорта, подчеркнул председатель партии Владимир Васильев.

"Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении… Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьёзная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами", — заявил глава фракции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.