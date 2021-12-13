EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Умер режиссёр Сергей Соловьёв
В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело
Глава МИД Австрии призвал запустить "Северный поток-2"
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"
Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии

В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах

Политика

Секретарь Московского регионального отделения партии "Новые люди" Ярослав Самылин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законодательную инициативу о введении QR-кодов.

В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах

"Я, скорее, поделюсь своим мнением. В принципе, и партия, и отдельные представители, в частности, Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева высказывались уже против и делали акцент на том, что если этот закон и вводить, то его нужно доводить до ума. В нём сейчас виден ряд недоделок, можно сказать", — заявил политик.

Также он добавил, что ряд региональных парламентов уже проголосовали против данной инициативы. Члены фракции Госдумы, по словам главы Московского штаба "Новых людей", обсуждают законопроект. Пока в партии его не поддерживают, заключил политик.

"Мы понимаем, что если закон будет распространяться на транспорт, это, скорее всего, приведёт и к ущербу для вакцинированных уже людей, потому что, например, авиаперевозчики будут вынуждены повышать цены на перелёты", — объяснил Самылин.

Ранее против инициативы о введении системы QR-кодов выступили такие партии, как:

  • КПРФ;
  • ЛДПР;
  • "Справедливая Россия".

В "Единой России" поддержали законопроект. Однако парламентарии отметили, что его необходимо дорабатывать с учётом особенностей регионов. Важно не забывать о различиях в погодных условиях и доступности транспорта, подчеркнул председатель партии Владимир Васильев.

"Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении… Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьёзная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами", — заявил глава фракции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«QR-код не связан с медициной» - мнение эксперта
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Продюсер Олег Карлсон: "По щелчку ничего не бывает…"
Путин: Украина проводит политику дискриминации русскоязычного населения
Умер режиссёр Сергей Соловьёв
В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело
В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах
Глава МИД Австрии призвал запустить "Северный поток-2"
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Возлюбленная Караченцова рассказала об их многолетнем романе
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников