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Политолог Асафов запустил проект, посвящённый предстоящим муниципальным выборам

Политика » Выборы

Известный независимый политолог и политический обозреватель Александр Асафов запустил на своем сайте уникальную интерактивную карту Москвы, благодаря которой москвичи могут найти любую интересующую их информацию о муниципальных депутатах своих районов.

Политолог Асафов запустил проект, посвящённый предстоящим муниципальным выборам

Подобный проект — единственный и первый в Москве, где в одном месте собран не просто список депутатов, но и вся важная информация о них. Всего 1685 муниципальных депутатов по 146 районам Москвы (из 1 735 мандатов). Такое количество связано с тем, что у ряда депутатов полномочия были прекращены в силу разных обстоятельств.

"Важно, чтобы жители знали своих депутатов. И не просто знали, а имели единый ресурс, где можно найти телефон депутата, ссылки на его социальные сети, посмотреть партийную принадлежность и даже covid-статус. Думаю, это будет особенно актуально в преддверии муниципальных выборов в столице в 2022 году", — рассказал политолог.

Для того, чтобы узнать больше о своих муниципальных депутатах, москвичам необходимо найти на карте нужный район и кликнуть на него. На экране появится список всех депутатов с подробной информацией о них: биография, партия, от которой избирались, адрес и телефон приёмной, фотография, ссылки на соцсети, covid-статус и другое.

Карта районов окрашена в логике большинства депутатов в муниципальном совете от той или иной партии. Например, район Измайлово на востоке столицы — зелёный. Это значит, что большинство депутатов там от "Яблока". Западный район Дорогомилово окрашен в фиолетовый, получается, что там преобладают депутаты-самовыдвиженцы.

Помимо этого, на сайте политолога регулярно выходят статьи и новости, посвящённые политических процессам в России. Актуальная информация также транслируется в Тelegram-канале Асафова.

Политическое просвещение

В 2020 году Асафов запустил свой сайт, задачей которого стало повышение информированности жителей России о политических процессах в стране. Там политолог простым языком объяснял суть каждой поправки в Конституцию, рассказывал о губернаторских выборах, а в 2021-м запустил масштабный информационный проект о выборах в Госдуму VIII созыва по Москве.

Асафов регулярно появляется в качестве эксперта на ТВ и в печатных СМИ. В 2021 году он стал победителем всероссийского "Конкурса политологов". Эксперта признали лучшим политическим аналитиком.

Муниципальные выборы-2022

В 2022 году выборы пройдут в 125 муниципальных образованиях Москвы — 124 районах и городском округе Троицк.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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