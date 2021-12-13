Депутат Ананских оценил слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 нормам ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что для запуска Северного потока-2" оператору нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

"Насколько я знаю, "Газпром", по большому счёту, не может прокачивать газ, потому что получает решение германского регулятора. Поэтому "Газпром" до сих пор не поставляет газ в Европу, несмотря на то что зима, цена высокая. Понятно, что дополнительные объёмы газа снизили бы цену для потребителей: и для жителей Германии, и всей Европы", — сказал Ананских.

Депутат назвал позицию немецкого регулятора странной, поскольку запуск "Северного потока-2" мог бы снизить цены на "голубое топливо" для жителей ЕС.

"Немецкий регулятор почему-то до сих пор не выдаёт это разрешение. Для меня это странная позиция. Мне кажется, в данной ситуации надо, наверное, сократить нормы и сроки выдачи для того, чтобы уменьшить цены для своих же жителей. Но, к сожалению, мы видим, что никто германского регулятора не торопит", — отметил Ананских.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала условие для запуска "Северного потока-2". По её словам, "оператору нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС". Пока же газопровод не соответствует требованиям Евросоюза, согласно которым поставщик и продавец газа должны быть разными.

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