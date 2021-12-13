Симоньян о портрете Путина на обложке журнала США: "Всё было добровольно"

Маргарита Симоньян объяснила, почему портрет Владимира Путина украсил обложку американского журнала Newsmax. Глава RT ответила на обвинения в подкупе авторов иностранного СМИ.

Маргарита Симоньян высказалась по поводу того, что американское издание поместило на обложку фотографию президента РФ.

"Американский журнал Newsmax поставил на обложку Путина и назвал его Владом Великим и властелином мира. Американские эксперты тут же завыли, что 'RT купил Newsmax'. Дорогие американские эксперты, всё было бесплатно и добровольно. Можем научить, приходите в Школу RT на будущий год", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики Симоньян обратили внимание на ошибку в имени президента, которого нарекли Владом.

"Ему эти два имени подходят. Владеющий миром — Владимир. И владеющий славой — Владислав! Он обладает этими двумя качествами", — писали фолловеры под постом Маргариты.

Интернет-пользователи отметили. что данный журнал в США отличается правыми взглядами.

"Newsmax — американское СМИ в сети интернет, ориентированное на консервативную аудиторию. Некоторые эксперты называют сайт самым влиятельным среди ресурсов правого толка. Крайне сомнительное достижение", — объяснили подписчики Симоньян.

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