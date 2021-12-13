Василий Пискарёв рассказал о сроках принятия законопроекта о QR-кодах

Законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в публичных местах будет принят не раньше 2022 года. Об этом заявил Василий Пискарёв, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

"В первом же чтении 16 декабря, если он будет принят, у нас рассылка месяц для получения предложений ко второму чтению", — сообщил парламентарий представителям прессы, в том числе журналистам РИА Новости, отвечая на вопрос, когда может быть принят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Ранее стало известно, что второй из двух законопроектов о QR-кодах, касающийся введения их в транспорте, будет снят с повестки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также стало известно, что ЛДПР пока воздержится от голосования за законопроект о QR-кодах, о чём уведомил глава партии Владимир Жириновский.

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