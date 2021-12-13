EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитик Федяков: с середины 2022 года ожидается замедление роста цен в РФ
Садальский и Гордон восприняли отмену QR-кодов на транспорте как победу
ЛДПР и "Справедливая Россия" не проголосуют за инициативу о введении QR-кодов
Лукашенко угрожает прибегнуть к жёстким мерам и перекрыть транзит газа
Мурашко: у большинства заразившихся "омикроном" россиян был иммунитет к COVID-19
Генерал ВСУ Кривонос: в случае войны с Украиной армия РФ быстро дойдёт до Киева
Вирусолог о спасительном Т-клеточном иммунитете: "Мастера короноистребления"
"Единая Россия" одобрила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Глава МИД ФРГ пояснила свои слова о "Северном потоке-2"

Василий Пискарёв рассказал о сроках принятия законопроекта о QR-кодах

Политика

Законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в публичных местах будет принят не раньше 2022 года. Об этом заявил Василий Пискарёв, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

"В первом же чтении 16 декабря, если он будет принят, у нас рассылка месяц для получения предложений ко второму чтению", — сообщил парламентарий представителям прессы, в том числе журналистам РИА Новости, отвечая на вопрос, когда может быть принят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Ранее стало известно, что второй из двух законопроектов о QR-кодах, касающийся введения их в транспорте, будет снят с повестки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также стало известно, что ЛДПР пока воздержится от голосования за законопроект о QR-кодах, о чём уведомил глава партии Владимир Жириновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Голикова разъяснила главные положения законопроекта о QR-кодах
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Кремле рассказали, что думают про идею Киева о референдуме по Донбассу
Симоньян о портрете Путина на обложке журнала США: "Всё было добровольно"
В СК назвали попыткой самоубийства взрыв в подмосковном монастыре
Украинский депутат: Киев не признает паспорта РФ в Крыму и ЛДНР
Китайские аналитики: Пекин не станет помогать Москве в конфликте с Западом
Аналитик Федяков: с середины 2022 года ожидается замедление роста цен в РФ
Яков Кедми: применение ядерного оружия больше не означает апокалипсиса
Садальский и Гордон восприняли отмену QR-кодов на транспорте как победу
Василий Пискарёв рассказал о сроках принятия законопроекта о QR-кодах
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Ирина Шлионская Люди могут терять память по непонятным причинам Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Дума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников