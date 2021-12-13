Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в европейские страны.

По его словам, в Кремле надеются, что РФ всё-таки продолжит на высоком уровне выполнять условия всех соглашений, передаёт РИА Новости.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что Россия сможет и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — подчеркнул Песков.

Ранее белорусский лидер Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит голубого топлива в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа", если новые санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное экономическое положение. Он пообещал воспользоваться этой жёсткой мерой в случае отсутствия других способов реагирования на ограничения. В Кремле полагают, что Белоруссия вряд ли пойдёт на такой шаг.

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