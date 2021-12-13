Путин в жёсткой форме поставил перед Байденом вопрос о дипсобственности РФ

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что во время переговоров с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин в жёсткой форме потребовал вернуть российскую дипломатическую собственность в США.

Ранее в МИД отмечали, что американские политики отказывают дипломатам из России в доступе к дипсобственности, расположенной в Штатах. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, помещения неоднократно подвергались обыскам со взломом дверей.

"В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жёсткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание", — приводит РИА Новости комментарий Рябкова.

Ещё в конце декабря 2016 года администрация экс-главы США Барака Обамы закрыла доступ к двум загородным "дачам" постпредства РФ, которые являются дипломатической собственностью России в Штатах.

В Белом доме информировали, что это произошло из-за "вмешательства РФ в политический процесс", однако в Кремле не согласились с такими обвинениями.

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