Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в российском дипведомстве разочарованы пренебрежительным подходом Европы к безопасности на континенте.
Дипломат обвинил европейцев в следовании "методичкам США", передаёт РИА Новости.
"Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт", — сказал замглавы МИД.
Также Рябков выразил недовольство последними действиями Североатлантического альянса и США. По его словам, НАТО продолжает размещать военную технику у границ РФ. Такая активность альянса, подчеркнул политик, является "тревожным фактором и элементом дестабилизации" в Евроатлантике.
Кроме того, как отметил Рябков, развитие ситуации наталкивает на мысль о том, что Запад хочет повторить опыт Карибского кризиса.
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