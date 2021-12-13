В МИД РФ выразили разочарование следованию Европы "методичкам" США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в российском дипведомстве разочарованы пренебрежительным подходом Европы к безопасности на континенте.

Дипломат обвинил европейцев в следовании "методичкам США", передаёт РИА Новости.

"Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт", — сказал замглавы МИД.

Также Рябков выразил недовольство последними действиями Североатлантического альянса и США. По его словам, НАТО продолжает размещать военную технику у границ РФ. Такая активность альянса, подчеркнул политик, является "тревожным фактором и элементом дестабилизации" в Евроатлантике.

Кроме того, как отметил Рябков, развитие ситуации наталкивает на мысль о том, что Запад хочет повторить опыт Карибского кризиса.

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