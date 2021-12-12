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Песков прокомментировал очередную агрессивную тираду Байдена

Политика

Кремль отреагировал на прозвучавшие в адрес Москвы угрозы президента США, заявившего, что Россия "заплатит ужасную цену", если решит напасть на Украину.

Песков прокомментировал очередную агрессивную тираду Байдена

"В последние недели мы слышим слишком много агрессивной риторики из-за океана. Это, к сожалению, никоим образом не способствует ослаблению напряжённости”, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, Джо Байден сказал буквально, следующее:

"Мы сочтём необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, во все те страны НАТО, где у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России”, — сказал Байден, имея в виду восточноевропейских членов возглавляемого США блока, которые составляют так называемую Бухарестскую девятку.

Несмотря на то что ранее президент США говорил о том, что не намерен направлять военных на Украину, он продолжает повторять: Вашингтон "будет и впредь обеспечивать … обороноспособность украинского народа”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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