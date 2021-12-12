Песков прокомментировал очередную агрессивную тираду Байдена

Кремль отреагировал на прозвучавшие в адрес Москвы угрозы президента США, заявившего, что Россия "заплатит ужасную цену", если решит напасть на Украину.

"В последние недели мы слышим слишком много агрессивной риторики из-за океана. Это, к сожалению, никоим образом не способствует ослаблению напряжённости”, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, Джо Байден сказал буквально, следующее:

"Мы сочтём необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, во все те страны НАТО, где у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России”, — сказал Байден, имея в виду восточноевропейских членов возглавляемого США блока, которые составляют так называемую Бухарестскую девятку.

Несмотря на то что ранее президент США говорил о том, что не намерен направлять военных на Украину, он продолжает повторять: Вашингтон "будет и впредь обеспечивать … обороноспособность украинского народа”.

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