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Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тональность переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена была предельно конкретной.

Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена

"Это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена", — цитирует Пескова РИА Новости.

Несмотря на то, что лидеры двух стран обсуждали сложные темы, тон общения был позитивный, поскольку Путин и Байден уважительно относятся друг другу, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Во вторник, 7 декабря состоялась беседа между лидерами США и России. Байден и Путин общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

По данным Белого дома, американский лидер выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине. Байден дал понять, что Вашингтон и Брюссель ответят коллективными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ. Путин обратил внимание на невыполнение Киевом Минских соглашений. Также российский президент обозначил "красные линии": продвижение Североатлантического альянса к границам РФ и размещение на Украине наступательного вооружения.

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