Депутат Драпеко о словах Сокурова о Кавказе: "Он имеет право на такое мнение"

По мнению депутата, первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, высказавшийся о "национальном характере" республик Северного Кавказа режиссёр Александр Сокуров имеет право на своё собственное мнение. Как сообщает РИА Новости, депутат предложила не драматизировать заявление Сокурова и не искать в нём пропаганду или агитацию.

Ранее Александр Сокуров в ходе встречи Владимира Путина с СПЧ сообщил, что республики Северного Кавказа обладают сильно выраженным "национальным характером", и, по его мнению, тем народам, которые не хотят быть с Россией, нужно позволить уйти и быть самостоятельными. Путин выразил несогласие с подобной точкой зрения, а глава Чеченской республики Рамзан Кадыров увидел в них "антигосударственный и экстремистский характер".

Елена Драпеко призвала всех спокойнее отнестись к словам режиссёра.

"Я считаю, что не надо драматизировать эту ситуацию", — сказала депутат.

Она добавила, что у режиссёра есть право на любые высказывания, если они не становятся пропагандой или агитацией.

"Я не согласна с Сокуровым не только в этом высказывании, но и в каких-то других. Но он имеет право как гражданин России на такое мнение. Вот если он начнёт пропагандировать и агитировать, тогда он подпадёт под законодательство о целостности страны, но поскольку это было высказано как личное мнение, я считаю, что достойно ему ответил президент", — высказала своё мнение Драпеко.

Она добавила, что слова Сокурова не носили подстрекательский характер, как считает председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, потому что режиссёр ни к чему "не подстрекал президента".

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