В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаги на пиратский: промышляют разбоем

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил украинскому военному флоту сменить государственные флаги на пиратские с черепом костями.

Как подчеркнул парламентарий, после инцидента в территориальных водах Керченского пролива, это будет уместно.

"Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский чёрный с черепом человека и костями", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Инцидент с украинским кораблём "Донбасс" произошёл в минувший четверг. Судно практически вторглось на российскую территорию Керченского пролива. По сообщению силовых структур, экипаж не выходил на связь, а также игнорировал требования сменить курс. Впрочем, спустя некоторое время, судно всё же развернулось и покинуло "конфликтную" зону. Как отметили власти, никаких заявок о прохождение судном ВМС Украины Керчь-Еникальского канала подано, естественно, не было. Российские власти сочли это "провокацией".

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