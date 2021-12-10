В Совфеде оценили идею о штрафах за курение рядом с беременными и детьми

Пока не до конца понятно, как можно законодательно утвердить штрафы за курение рядом с беременными и детьми. Об этом заявил член Совфеда по социальной политике, детский врач-онколог Владимир Круглый, комментируя Pravda.Ru соответствующую инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Заслуженный врач РФ подчеркнул, что курение вблизи беременных и несовершеннолетних абсолютно недопустимо, поскольку пассивное вдыхание сигаретного дыма может негативно повлиять на их здоровье. Однако он усомнился в том, нужно ли вводить в России запрет, предложенный Хамзаевым.

"У нас действует федеральный закон, который ограничивает курение в общественных местах. Каким образом утверждать дополнительные меры? Но если есть такая идея, то она имеет право на существование. Надо посмотреть, что именно значит "курение вблизи беременных". Сейчас не совсем понятно, кто это будет администрировать. Около каждой беременной будет ходить полицейский? Очень трудно всё это прописать", — сказал Круглый.

Он также добавил: за подобные правонарушения довольно непросто определить размер штрафов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Хамзаева сообщило о том, что парламентарий предлагает наказывать штрафами россиян, курящих вблизи беременных и детей.

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