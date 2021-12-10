Лукашенко предупредил о нарастающем давлении Запада на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжит усиливать своё давление на республику, принимая всё новые пакеты санкций.

По его словам, западные политики намерены привлечь государства ЕАЭС к подобной политике, передаёт РИА Новости.

"США и коллективному Западу нужен повод для давления на братскую Россию и на нас. Страны ЕАЭС в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитёры" западных стран, уговаривая подключиться к давлению", — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Он также добавил, что Запад ввёл уже пять пакетов ограничений против Минска. По предварительной информации, сейчас готовится шестой документ с новыми запретами в отношении Белоруссии.

Как отметил президент страны, реальная цель западных стран состоит в "методичном уничтожении конкурентов".

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