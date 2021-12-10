Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжит усиливать своё давление на республику, принимая всё новые пакеты санкций.
По его словам, западные политики намерены привлечь государства ЕАЭС к подобной политике, передаёт РИА Новости.
"США и коллективному Западу нужен повод для давления на братскую Россию и на нас. Страны ЕАЭС в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитёры" западных стран, уговаривая подключиться к давлению", — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС.
Он также добавил, что Запад ввёл уже пять пакетов ограничений против Минска. По предварительной информации, сейчас готовится шестой документ с новыми запретами в отношении Белоруссии.
Как отметил президент страны, реальная цель западных стран состоит в "методичном уничтожении конкурентов".
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