Пострадавший от "гаванского синдрома" дипломат из США подал в суд на Блинкена

Специалист Госдепа США Марк Лензи, пострадавший от "гаванского синдрома", обратился в суд с требованием привлечь к ответственности руководителя ведомства Энтони Блинкена "за дискриминацию людей с ограниченными возможностями", сообщает CNN.

В иске дипломата сказано, что в 2017 году, находясь в Китае, он и члены его семьи почувствовали недомогание. Затем у них начались сильные головные боли, тошнота, носовое кровотечение, бессонница. Позже Лензи также пожаловался на частичную потерю памяти.

Сотрудник Госдепа просил провести обследование для установления причин произошедшего, однако, по его словам, проверку в то время организовали "для галочки". Тогда Лензи принял решение самостоятельно уехать из квартиры в Китае. Кроме того, он предупредил своих коллег о возможной опасности.

В Госдепе дипломата обвинили в излишней эмоциональности и потребовали, чтобы он прошёл психиатрическое обследование.

В 2018 году Лензи обратился к американским врачам. Ему поставили диагноз "приобретённое повреждение головного мозга". Сейчас он винит Госдеп и его главу Блинкена в том, что его отказались поддерживать. Лензи понизили в должности из-за ограниченных возможностей и лишили части прежнего заработка.

В общей сложности от "гаванского синдрома" в 2016–2018 годах пострадали несколько сотен дипломатов из США.

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