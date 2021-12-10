Захарова раскритиковала Нуланд за нежелание разобраться в географии РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге как об одновременно существующих.

Американский политик запуталась в географии на слушаниях в Сенате. Она сказала, что украинские власти сегодня хотят идти по пути европеизации.

"Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", — подчеркнула Нуланд.

Захарова иронично отреагировала на это высказывание. Официальный представитель МИД намекнула заместителю госсекретаря США о том, что ей нужно тщательнее разобраться в географии РФ.

"Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения она заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Добавим, Свердловск — старое название Екатеринбурга. Так город назывался с 1924 по 1991 год.

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