Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге как об одновременно существующих.
Американский политик запуталась в географии на слушаниях в Сенате. Она сказала, что украинские власти сегодня хотят идти по пути европеизации.
"Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", — подчеркнула Нуланд.
Захарова иронично отреагировала на это высказывание. Официальный представитель МИД намекнула заместителю госсекретаря США о том, что ей нужно тщательнее разобраться в географии РФ.
"Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения она заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.
Добавим, Свердловск — старое название Екатеринбурга. Так город назывался с 1924 по 1991 год.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.