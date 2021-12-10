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"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море

Политика

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что действия военно-морских сил Украины в Азовском море являются "наглой провокационной вылазкой".

"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море

По его словам, Киев пытался проверить РФ на прочность, передаёт РИА Новости. Политик предположил, что эта последняя подобная выходка украинских моряков.

"Была проверка нас на прочность. Но теперь, думаю, само информационное сопровождение инцидента предостережёт Киев от подобных провокаций", — подчеркнул Цеков.

В четверг, 9 декабря, корабль ВМС Украины "Донбасс" начал движение в сторону Керченского пролива. Российские спецслужбы потребовали, чтобы экипаж срочно сменил направление, однако моряки никак не реагировали на замечания. Лишь ночью корабль взял обратный курс.

Ранее сообщалось, что РФ расценивает провокацию украинских властей в Азовском море в качестве угрозы безопасности мореплавания.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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