В США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря

В администрации Джо Байдена рассказали, почему американский лидер связался с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь спустя два дня после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам представителя Байдена, он позвонил Зеленскому лишь 9 декабря в связи с тем, что у него были другие важные дела, передаёт ТАСС.

"У президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе и внутриполитические вопросы, поездки по стране. Вы знаете, что была серия звонков и бесед с целым спектром партнёров", — сообщила сотрудница администрации США.

На брифинге, который прошёл после переговоров Байдена и Зеленского, многие журналисты возмутились тем, что американский президент довольно поздно позвонил украинскому коллеге.

Известно, что Байден лишь вчера рассказал руководителю Украины о том, какие вопросы они успели проработать с Путиным в ходе беседы, прошедшей 7 декабря по закрытому каналу видеосвязи.

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