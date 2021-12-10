Политолог из ФРГ: "Зелёные" хотят учинить проблемы РФ из-за СП-2

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что представители партии "Союз 90/Зелёные" продолжают выступать против введения в эксплуатацию российского "Северного потока-2".

По словам эксперта, они пытаются сделать Евросоюз ответственным за окончательное решение по газопроводу.

"Члены партии "Союз 90/Зелёные" не говорят, что остановят "Северный поток-2", но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя", — сказал Рар в интервью изданию "Взгляд".

Он добавил, что в ЕС есть разные точки зрения по дальнейшей судьбе трубопровода. Политолог убеждён: в скором времени разгорится новая борьба вокруг "Северного потока-2". Рар также пояснил, что точные позиции министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и главы Минобороны страны Кристины Ламбрехт по данному вопросу пока неизвестны.

"Ясно, что "Зелёные" продолжат чинить проблемы РФ в этом направлении", — заключил эксперт.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что настроен на конструктивное решение всех спорных моментов, связанных с "Северным потоком-2".

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