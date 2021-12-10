Политолог рассказал, кто прикрывал Украину во время провокации в Азовском море

Политолог Виктор Бурлаков объяснил, почему Украина решилась на провокацию в Керченском проливе. По его мнению, власти страны чувствовали "прикрытие" со стороны американских партнёров.

Эксперт подчеркнул, что экипаж корабля "Донбасс" пытался "прощупать" пограничные войска РФ, передаёт РЕН ТВ. Бурлаков убеждён: действия Киева приведут к новым сложностям в российско-украинских отношениях.

"Очевидно, что подогревалось это из Вашингтона. Совсем недавно прошли переговоры между президентами России и США. И этот инцидент хорошо укладывается в логику данных событий", — сказал политолог.

Он добавил, что Владимир Зеленский хочет отвлечь население Украины от внутренних проблем подобными провокациями. Также Бурлаков призывал не рассматривать "Донбасс" в качестве угрозы.

"Я не удивлюсь, что это единственный плавающий корабль на украинском флоте", — заключил эксперт.

Девятого декабря корабль "Донбасс" направился в сторону Керченского пролива, не реагируя на требования изменить курс. Только ночью экипаж отправился обратно.

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