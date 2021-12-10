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На Украине назвали условие для мировой войны: "Если РФ захочет проверить НАТО"

Политика

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун назвал условие, при котором может начаться новая мировая война.

На Украине назвали условие для мировой войны: "Если РФ захочет проверить НАТО"

По его словам, вооружённого конфликта не получится избежать, если президент России Владимир Путин "захочет проверить НАТО на прочность", передаёт телеканал "Наш".

Пискун подчеркнул, что сегодня все страны, входящие в состав Североатлантического альянса, боятся проверки пятого пункта договора НАТО, где сказано о необходимости создания коллективной системы защиты в случае агрессии со стороны других государств.

"Вдруг Путин захочет проверить на прочность НАТО? Тогда это война. Пятый пункт — это мировая война, которая затронет Прибалтику. Весь НАТО должен воевать. Но кому нужна война сегодня? У немцев ещё генетическое опасение есть. Они помнят, как вся Германия была в руинах, каждый третий немец погиб", — сказал экс-генпрокурор.

Украина и Запад регулярно обвиняют РФ в "агрессивных намерениях". В Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия не угрожает другим странам.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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