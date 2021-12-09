Глава МИД Лавров осветил сценарии развития мира

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии развития мира становятся всё более нелинейными и многофакторными.

Глава МИД РФ констатировал демократизацию международной жизни и появление новых мировых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. Лавров отметил, что эти страны не занимаются копированием западной либеральной модели развития, а "проводят независимую политику с опорой на суверенитет". Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, в мировой политике увеличивается роль таких объединений, как "Группа двадцати", БРИКС, ШОС и АСЕАН.

Необратимый характер принял процесс формирования многополярного мироустройства, считает глава внешнеполитического ведомства.

Некоторые страны не замечают этих тенденций. Пытаясь "сохранить ускользающее доминирование", США хотят подменить "порядком, основанным на правилах", общепризнанные нормы международного права, в том числе Устав Организации Объединённых Наций, подчеркнул глава МИД.

Лавров считает, что на сегодняшний день Россия — один из гарантов той архитектуры международных отношений, которая была создана после Второй мировой войны.

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