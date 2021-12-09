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Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов

Политика

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков оценил для Pravda.Ru инициативу Генпрокуратуры ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов и нарушение прав пассажиров.

Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов

Янков предложил увеличить ответственность авиаперевозчиков в пользу пассажиров.

"Меня что смущает? Речь идет о КоАПе. Потому что КоАП — это штрафы в пользу государства, а компенсации пассажирам. А ответственность в пользу пассажиров нужно, конечно, увеличить", — сказал собеседник издания.

Он считает, что в России слишком низкие штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов.

"Сейчас, знаете, сколько авиакомпания должна платить за час задержки рейса? 25 рублей за час. Это же смешные деньги. Эта сумма 20 лет уже не меняется. И это только для внутренних рейсов. Потому что для пассажиров международных рейсов действует Монреальская конвенция и там гораздо выше сумма", — отметил Янков.

Он призвал увеличить размер компенсации для пассажиров.

"Давно эту дискриминацию пассажиров на внутренних рейсах нужно устранить и тоже сделать более-менее разумный размер компенсации", — подчеркнул председатель Союза пассажиров России.

Ранее в Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов. Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициативу прокуратуры поддержал Минтранс.

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Топ-10 авиакомпаний России по перевезённым пассажирам
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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