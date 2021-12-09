Британский адмирал высказался о новой "мировой войне" из-за России

Британский адмирал Тони Радакин высказался о "вторжении" России в Украину. Он считает, что масштабы будут сравнимы со Второй мировой войной.

Об этом адмирал сообщил в интервью телеканалу Sky News. Он сказал, что обострение ситуации на Украине вызывает "глубокое беспокойство". По его словам, Россия стянула к границе десятки тысяч военных. Запад боится вооружённого нападения от Москвы.

Радакин свое мнение высказал после выступления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Министр сказал, что если Владимир Путин решит напасть на Украину, то будет "много погибших российских солдат".

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева пойти на взаимные уступки с Россией.

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