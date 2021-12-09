Глава СПЧ Фадеев призвал высылать из страны дерущихся мигрантов

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что мигрантов, нарушающих российское законодательство, нужно высылать из страны.

"Нарушение закона мигрантами, — а в этом году были даже случаи массовых драк — должны вести к высылке", — цитирует Фадеева РИА Новости.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда компании трудоустраивают работников без трудовых контрактов, поскольку в таком случае работники-мигранты выпадают из правового поля. Это искажает рынок труда и мешает найму на работу российских граждан, добавил Фадеев.

СПЧ выступает за проведение такой миграционной политики, которая защищала бы интересы россиян и трудовых мигрантов, подчеркнул Фадеев.

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