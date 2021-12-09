Владимира Зеленского назначили первым заместителем министра здравоохранения

На должность первого заместителя министра здравоохранения по распоряжению правительства назначили Владимира Зеленского. Об этом говорится в постановлении правительства от 8 декабря 2021 года. Текст постановления, имеющего номер 2225, опубликован на сайте правительства России.

Вновь назначенному заместителю министра здравоохранения 42 года, он родился в Москве в 1979 году. За плечами Владимира Зеленского — Академия бюджета и казначейства при министерстве финансов, где он получил специальность "Бухгалтерский учёт и аудит". Кроме этого, будущий замминистра учился в Российской правовой академии Министерства юстиции, где изучал юриспруденцию.

Владимир Зеленский начинал карьеру в банковской сфере, трудясь в департаменте бюджетной политики Минфина с 2000 по 2007 годы. В 2007 году он был назначен помощником главы министерства здравоохранения и соцразвития, после чего он стал главой Департамента развития медицинского страхования, затем — Департамента бюджетной политики, а после, в 2014 году — Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования.

Владимир Зеленский — кандидат экономических наук, государственный советник 2 -го класса, имеет медаль "За заслуги перед Отечеством II степени".

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