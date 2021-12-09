Развал СССР стал для превратившихся в считанные дни "бывшими советскими" людей личной трагедией. Они-мы — потеряли Родину.
Так считает председатель Международного славянского совета Сергей Бабурин.
Бывший нардеп Верховного Совета РСФСР (1990-1993 гг) уверен, что Беловежское соглашение было сговором представителей высшей партийной номенклатуры. Причём к ней Бабурин относит в равной мере и Ельцина, и команду Горбачёва.
И каждый из них преследовал свои цели: Ельцин грезил о власти, а кто-то — о богатстве.
"Горбачёв всего лишь имитировал попытки спасти Союз. Но именно он помешал Назарбаеву, который мог сорвать заговор, приехать в Беловежскую пущу. Именно президент СССР запретил "вмешиваться" тем государственным деятелям, которые были готовы арестовать заговорщиков в "Вискулях".
А Борис Ельцин был в той истории просто дубиной разрушения. Его стремление к власти умело использовали кукловоды", — сказал экс-политик в интервью "Свободной прессе".
Бабурин абсолютно согласен с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим развал СССР "крупнейшей геополитической катастрофой", и выступает за то, что необходимо именно сейчас собрать обратно "историческую державу".
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