Депутат Госдумы Толмачёв предложил страховать жизни волонтёров в РФ

Депутат Госдумы, руководитель подмосковной "Молодой Гвардии Единой России" Александр Толмачёв, который также возглавляет волонтёрский штаб МГЕР, выступил соавтором законопроекта "Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев".

По его словам, необходимо защитить волонтёров, которые тушат пожары, разбирают завалы после ЧП, участвуют в поисково-спасательных работах, рискуют жизнью в период пандемии COVID-19, передаёт интернет-издание "Вести Подмосковья".

"Работая бок о бок с представителями экстренных служб, волонтёры тоже рискуют здоровьем, находятся в условиях высокой угрозы, так что разработка проекта нового федерального закона продиктована необходимостью", — подчеркнул Толмачёв.

Он добавил, что в последнее время представители добровольческих организаций всё чаще находятся "на острие опасности".

Как отметил депутат, к законопроекту уже положительно отнеслись на общегосударственном уровне. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать инициативу.

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